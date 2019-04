Brainstormen over toekomst van Limburg LXB

12 april 2019

00u00 6 Genk Hoe ziet de provincie Limburg eruit in 2040? De toekomst van Limburg wordt besproken op “4keerLimburg 2040" zoals de brainstorming heet die op 20 juni plaatsvindt in Thor Central (het vroegere hoofdgebouw van de André Dumontmijn) in Waterschei.

Die dag presenteren Inge Moors, de gedeputeerde voor landbouw, platteland, ruimtelijke ordening en wonen, en het TomorrowLab vier mogelijke toekomstscenario’s voor Limburg. Hoe en waar zullen we wonen? Welke rol speelt onze natuur en open ruimte? Evolueren we naar meer collectief vervoer of net minder verplaatsingen voor de Limburgers? De scenario’s zijn nuttig om toekomstbestendige keuzes te maken voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg en voor de toekomstplannen van Limburgse organisaties. Deze verkenning van de toekomst maakt deel uit van het proces om het Beleidsplan Ruimte Limburg op te stellen.