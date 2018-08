Bokrijk voor het eerst 'by night' 06 augustus 2018

Dit weekend zette Bokrijk voor het eerst de deuren van het Openluchtmuseum open tot 23 uur. Met de eerste editie van de Zomeravovonden wilde men de beleving in Bokrijk nog intenser maken. Een tiental foodtrucks zorgde voor de nodige lekkernijen. In samenwerking met B Classic was er ook een muzikaal programma in de vorm van klassieke muziek die op unieke wijze werd bewerkt. De organisatie was tevreden met de opkomst. Vandaag worden terug de normale tijdstippen gehanteerd. Het Openluchtmuseum is open tot 18 uur, 'De Sixties' tot 17.30 uur, de Openluchtspeeltuin tot 21 uur en het Arboretum eveneens tot 21 uur. (BVDH)