Bokrijk Run is leukste loopevent van Vlaanderen 02u31 0 Foto TVG De eerste editie van de Bokrijk Run had vorig jaar al ruim 3.000 lopers. Genk De Bokrijk Run, die vorig jaar voor het eerst werd gehouden en waar meer dan 3.000 lopers aan deelnamen, valt al in de prijzen. De run, waarbij het parcours door het openluchtmuseum liep, werd uitgeroepen tot het leukste loopevent van Vlaanderen.

De titel werd toegekend na een poll op Facebook van het Runner's Lab, de grootste loopspeciaalzaak van het land. Meer dan 2.300 mensen brachten hun stem uit. 1.245 daarvan stipten de Bokrijk Run aan als de leukste loophappening. De verkiezing krijgt extra glans omdat de Bokrijk Run het haalde van de Antwerp 10 miles en Marathin. "Dat we het leukste loopevent zijn, komt door een combinatie van drie factoren; cultuur, natuur en beleving", weet Jürgen Ritzen, die samen met Jo Lambrechts en het provinciebestuur de Bokrijk Run organiseert.





"We zijn het enige loopevent dat door een openluchtmuseum gaat. Onderweg zorgen de acteurs van Bokrijk voor héél wat beleving voor de lopers en het publiek dat hen aanmoedigt." Bokrijk Run haalde het in de finale van de Ballonloop in Sint-Niklaas.





Tevredenheid alom dus, ook bij Igor Philtjes, de gedeputeerde bevoegd voor Bokrijk. "We waren al blij met de hoge opkomst voor de run", laat hij weten.





"Nu zijn we nog blijer met deze titel. Op 11 november dit jaar gaat de tweede editie van de Bokrijk Run door. (LXB)