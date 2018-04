Bokrijk renoveert alle 120 huisjes EIGENTIJDSE BELEVING MET RESPECT VOOR VERLEDEN XAVIER LENAERS

13 april 2018

02u55 0 Genk Bokrijk focust op het verleden met de huisjes, ambachten, rituelen en tradities uit grootmoederstijd. Maar in het museum neemt men ook de weg vooruit. 120 huisjes op het domein worden gerenoveerd.

Het leven, het werken en het ontspannen zoals het was was van begin vorige eeuw tot 1958 wordt er sinds de opening van Bokrijk in 1958 weergegeven. De tijdlijn werd doorgetrokken tot 1973. "Jongeren, generaties van 45 jaar en ouder kunnen er hun jaren herbeleven", aldus de voorzitter van vzw Bokrijk Igor Philtjens. Een seizoen loopt van april tot eind september.





Ook buiten het seizoen is Bokrijk toegankelijk. "In de grote vakantie zijn we zeven dagen op zeven open en blijft het museum een maand langer (tot eind oktober) toegankelijk", stelde Philtjens. "Bokrijk is te mooi om de helft van het jaar gesloten te zijn. Januari en februari is het geopend als wandelpark. We streven ernaar om 365 dagen open te blijven."





Restauratie

Bokrijk telt 120 huizen, goed voor 23.500 jaar erfgoed. "Alle huizen gaan we restaureren", aldus Philtjens. "Het kost 22,5 miljoen euro en moet tegen 2021 klaar zijn. Bokrijk wil blijvend zorg dragen voor z'n onroerend erfgoed. Een grondige en duurzame restauratie dringt zich op. Dat kan niet in een jaar. We trekken er vijf jaar voor uit en krijgen subsidies van Vlaanderen en de provincie."





Logies

Ook in 2018 en de volgende jaren zal Bokrijk projecten realiseren voor bezoekers van vandaag en morgen. "We kiezen voor een eigentijdse insteek: een wisselwerking tussen de museale en hedendaagse benadering van vakmanschap, bouw- en wooncultuur, eet- en drinkgewoontes en feesten. De volgende jaren zien we Bokrijk het liefst zonder stolp. We gaan voor een levend en open huis waar er wordt gewandeld, gejogd, gefietst, gewerkt, beleefd, gespeeld en zelfs geleefd", besloot Philtjens. "We maken hedendaagse verbindingen met het erfgoed en brengen eigentijds dagelijks leven met open ateliers, recreatie en museumshops."





Nog niet zolang geleden werd geopperd om in de Oude Stad of in de directe omgeving een hotel te bouwen. "Het blijft een droom om bezoekers op vakantie te laten komen", vertelt Philtjens. "We denken niet aan een hotel maar aan overnachtingen in de huizen. Zo worden de bezoekers één met de natuur. Toeristen zoeken steeds meer naar alternatieve logies. Logeren in Bokrijk moet een beleving worden. Logies met het nodige comfort, een goed bed, sanitair en een eigentijdse inrichting. We bannen de televisie; het landschap fungeert als televisie en de natuurgeluiden als soundtrack."