Bokrijk helpt jeugdbewegingen uit de nood

LXB

12 april 2019

12u00 1 Genk Het provinciaal domein Bokrijk beidt een oplossing voor jeugdbewegingen die door de Afrikaanse varkenspest niet op bivak kunnen gaan in de Ardennen. Het stelt een grasveld ter beschikking van de jongeren. Ook tien Limburgse jeugdverblijven schieten te hulp. Op die manier kunnen 1.800 jongeren toch hun bivak beleven.

“We stellen een grasveld ter beschikking van jeugdgroepen die vanwege overmacht moeten uitkijken naar een andere locatie om hun tenten op te slaan”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens, die ook voorzitter van vzw Domein Bokrijk is. “Waarom zouden we dat niet doen? Bokrijk is groot genoeg en beschikt over goed uitgeruste terreinen waar de kinderen en jongeren met hun jeugdbeweging kunnen gaan bivakkeren. Op het grasveld kunnen groepen met een maximum van 100 personen hun tenten opslaan. Alle voorzieningen zijn aanwezig. Zo kunnen ze gebruik maken van de toiletten in het Dennenhof, de horecazaak nabij de speeltuin van Bokrijk. Water en stroom zijn daar voorhanden.”

Gastvrije provincie

Gedeputeerde Philtjens moet wel nog advies vragen aan het agentschap Natuur en Bos en het agentschap onroerend erfgoed. Hij verwacht geen problemen. Overigens heeft Toerisme Limburg de kat de bel aangebonden. “Gastvrijheid zit in het DNA van de Limburgers”, zegt Igor Philtjens. “Afgelopen maandag hebben we van daaruit een warme oproep gelanceerd naar de 204 jeugdverblijven (goed voor logies van 28.000 jongeren) in Limburg. Hen werd gevraagd zich alsnog te registeren op de website (www.soszomerkamp.be) wanneer ze zelf nog beschikbare terreinen hebben. Zo helpen we de gedupeerde jeugdbewegingen om een nieuwe kampplaats te vinden.”

Aanbod

De oproep leverde resultaten op. “Ondertussen hebben zich toch al 10 Limburgse jeugdverblijven op de website gemeld. Samen kunnen ze zo’n 1.700 kinderen en tieners herbergen. Ze stellen zes weides en vier gebouwen in combinatie met een weide ter beschikking.” Van de 10 zijn er volgens Philtjens vier bijkomend gecreëerd: drie weides en een combi-kampplaats. Met Bokrijk erbij kunnen 1.800 jongeren alsnog hun bivak, waar ze een heel jaar naar toe werken en uitkijken, beleven.