Boek over 60 jaar Bokrijk toont dynamisch openluchtmuseum 30 juni 2018

Het openluchtmuseum van Bokrijk, dat 120 historische huizen telt en jaarlijks 300.000 bezoekers over de vloer krijgt, bestaat 60 jaar. Naar aanleiding van het jubileum verschijnt nu maandag het boek "Bokrijk, gisteren, vandaag en morgen, over de dynamiek der dingen". Bij veel dagjesmensen en toeristen die Bokrijk bezoeken bestaat de perceptie dat de tijd daar stil staat. "Het is een cliché dat we met het boek proberen te ontkrachten", zegt Hilde Schoefs, 9 jaar conservator van Bokrijk en één van de 27 auteurs die een bijdrage leverden aan het boek. "Bokrijk getuigt van veel dynamiek. Dat blijkt uit de restauratie van alle 120 huizen en de collectie die 40.000 objecten telt" De publicatie geeft een boeiende inkijk in wat zich achter de schermen van het levendig museum afspeelt. Bovendien geven een aantal experts een genuanceerde kijk op hoe Bokrijk ontstaan en geëvolueerd is. "We vertellen in het museum verhalen van mensen. We vertrekken bij het heden, blikken van daaruit terug naar het verleden en we kijken naar morgen", zei Schoefs. Wat geeft morgen? "We zetten sterk in op vakmanschap, bouw- en wooncultuur, eet- en drinkgewoonten, rituelen en feesten", vulde ze aan. Het boek wordt verfraaid met foto's uit het rijke archief van Bokrijk. Anekdotes en wetenswaardigheden zitten in het boek. Het boek kost 39,50 euro en is vanaf 2 juli verkrijgbaar in de museumshop en de boekhandels. Info: www.bokrijkshop.be. (LXB)