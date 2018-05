Blokbar in stadion Racing Genk 30 mei 2018

Nog tot en met zondag 24 juni opent Racing Genk in de Luminus Arena een blokbar. Voor het tweede jaar op rij kunnen studenten in stilte en in een verfrissende omgeving zich voorbereiden op de examens. Ze kunnen elke dag gratis terecht in het stadion, dit vanaf negen uur 's morgens tot tien uur 's avonds. KRC Genk zorgt voor gratis wifi, koffie, thee en water. Tijdens de pauzes die studenten inlassen, kunnen ze even op adem komen in een toffe ontspanningsruimte. Meer info via willem.bogaerts@krcgenk.be. (LXB)