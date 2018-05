Bliksem verwoest 50 jaar oude sierden KORT MAAR HEVIG ONWEER ZET STRATEN EN KELDERS BLANK TOON ROYACKERS

28 mei 2018

02u40 1 Genk Gisterennamiddag heeft een kort maar fel onweer straten en kelders blank

gezet in het oosten van Limburg. In de buurt van Genk en Maasmechelen sloeg de bliksem in op verschillende bomen en woningen. In Tongeren moest de brandweer voor de tweede keer op een week tijd kelders leegpompen.





"Bijna vijftig jaar geleden heb ik deze sierden gepland in onze voortuin," wijst Lena Harinck van de Houtblookstraat in Genk. "Het was toen een klein takje, waar ons dochtertje oversprong. Een halve eeuw later was het een gigantische den geworden. We waren er trots op, en het was ook een herkenningspunt in onze straat. Toen het onweer zondag voorbij trok zag ik plots de bliksemschicht in onze voortuin. Seconden later plofte de den al op straat en in onze tuin. De natuur had hem letterlijk in stukken gesplitst. Gelukkig vielen de zware takken net naast onze woning en het huis van de buren. Op straat werd geen enkele auto beschadigd, hoewel alles onder de takken en het houtpuin lag. Een droevig einde voor de trots van onze voortuin."





Brandweerzone Oost Limburg sloot de Houtblookstraat even af voor het verkeer. De grote takken werden in stukken gezaagd en naar de kant getrokken. Ook aan de Bosdel even verderop had de bliksem een grote boom geveld. En andere boom vloog er in brand.





C Mine

In de Nieuwstraat sloeg de bliksem in op de schoorsteen van een rijhuis. Door de slag vlogen de bakstenen in het rond, tot op de auto van een buurman.





Daardoor werd het glazen panoramische dak van hun Renault verbrijzeld. Vijf woningen zaten er door de inslag zonder teledistributie. Brandweerlui snelden ter plaatse om de weggeblazen dakpannen weer op hun plaats te leggen.





De vele bezoekers op het oude mijnterrein 'C Mine' van Winterslag in Genk werden omstreeks 14.40 uur getrakteerd op een opmerkelijk natuurspektakel. De bliksem sloeg er in op de oude schachtbokken. Een veiligheidsnet denderde door de inslag naar beneden, maar gelukkig raakte niemand gewond.





Zonder elekriciteit

In buurgemeente Maasmechelen sloeg de bliksem eveneens in op een boom aan de Jagersstraat. Daar zat de buurt gisteren even zonder elektriciteit. In de Breitwaterstraat kon het water tijdens een hevige hagelbui niet meteen weg. Even stond de omgeving blank.





In Lanaken kon het verkeer over de Maaseikerbaan niet meer door, omdat alles onder water liep. Gelukkig bleven de woningen in de buurt wel gespaard.