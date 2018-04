Blik terug op beginjaren openluchtmuseum 12 april 2018

02u34 0 Genk Bezoekers die helemaal terug willen naar de beginjaren van Bokrijk, kunnen terecht in de tentoonstelling in de Sixties. Daar krijg je een kijk op de eerste 20 jaar van Bokrijk. "We geven geen overzicht van de beginjaren tot nu, maar tonen de sprankelende periode van de opstart en bouw van de eerste huizen", zegt Priscilla Valkeneers, atelier-educator van Bokrijk.

De expo brengt een ode aan de drie stichters van het museum: gouverneur Roppe, kunstenaar Charles Wellens en Jozef Weyns. De laatste was de eerste conservator van het museum. Wie de Sixties binnenkomt, staat meteen aan het bureau van JozefWeyns. Om de hoek wordt zijn bijdrage voor de realisatie van Bokrijk belicht. Zijn heemkundige boekjes liggen er uitgestald. "Hierin pende hij al zijn veldwerk in Vlaanderen neer", vertelt Priscilla Valkeneers. "Hij bezocht huizen, beschreef de interieuren en maakte er schetsen van."





Getuigenissen

Het is een expo met een meerwaarde voor de Bokrijkfan en de doorsnee bezoeker. "Iedereen vindt er wel zijn gading", zegt Valkeneers. "We vertellen het verhaal van de oorsprong en opbouw van het museum." Op de zolder van de Sixties kijk en luister je naar getuigenissen van mensen die vanaf het eerst uur bij Bokrijk betrokken waren.





Tegen de muur van café Expo 58 hangt een tijdbalk met teksten en beeldfragmenten van de voorbije 60 jaar. In de cinema van de Sixties worden fragmenten van films, die opgenomen werden in Bokrijk, getoond zoals die van Johan en de Alberman en de Vijfde Boog. (LXB)