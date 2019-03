Bistro Koetshuis ambachtelijk

in het interieur en op het bord LXB

22 maart 2019

12u00 2 Genk “Het Koetshuis”, een bekende en druk bezochte brasserie aan het kasteel, de speeltuin en het museum van Bokrijk, heeft een make- over ondergaan. Voortaan kan je lekker eten en genieten van een drankje in Bistro Koetshuis die heringericht werd door de Belgische restaurantketen Lunch Garden. De laatste heeft “Het Koetshuis”, inbegrepen het personeel, overgenomen. Bokrijk kiest er niet enkel voor om met de huisjes in het museum het verleden te laten spreken. Ook wordt in en buiten het museum de focus gelegd op vakmanschap. Of hoe de ambachten van vroeger mee een rol spelen in het maken van hedendaagse gebruiksvoorwerpen. “Dat vakmanschap wordt vandaag verdergezet in het interieur en op het bord van Bistro Koesthuis”, stelt Igor Philtjens, gedeputeerde voor toerisme en voorzitter vzw Domein Bokrijk. De herinrichting van het vernieuwde Koetshuis kost 500.000 euro.

Pukkelpop

Hij mocht vandaag samen met Annick Van Overstraeten, de ceo van Lunch Garden, Bistro Koetshuis openen. Zo hebben ambachtslieden die actief zijn in het museum een loodzware tafel gemaakt. “Een mooi voorbeeld van stielkennis die we hier in huis hebben”, aldus Igor Philtjens. “De tafel is gemaakt van een plank van een dikke boom die sneuvelde bij de storm die op Pukkelpop (Kiewit, Hasselt) slachtoffers maakte en veel schade veroorzaakte”, aldus Philtjens die met de ceo van Lunch Garden de woorden Bokrijk en Bistro Koetshuis liet brandmerken in de tafel.

Lokale producten

In Bistro Koetshuis wordt het vakmanschap van Bokrijk ook vertaald in het eten en drinken dat op de menukaart staat. “We kiezen voor ambachtelijke en authentieke producten”, licht Annick Van Overstraeten toe. “Zo worden gerechten bereid of geserveerd met zuurdesembrood dat in Bokrijk gebakken wordt. Ook Limburgse wijnen, kazen, bieren en jam staan op de kaart. We serveren kruidenthee uit Bokrijk of honing uit de bijenkasten van de Bokrijkse imkers. Ook de alom gekende gerechten van Lunch Garden zoals de vol au vent en de mosselen met frieten kan je in Bistro Koetshuis bestellen. De bezoekers worden aan tafel bediend.” Wat opvalt in het Bokrijks interieur - het is eigentijds, fris en met veel hout ingericht - is dat drie oude karrenwielen die uit het museum komen een voorname plaats krijgen in Bistro Koetshuis.