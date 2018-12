Bijna de helft van de raadsleden keert niet terug in gemeenteraad LXB

21 december 2018

12u00 0 Genk Liefst achttien lokale politici die deel uitmaken van de Genker gemeenteraad keren niet meer terug in de nieuwe raad die op woensdag 2 januari geïnstalleerd wordt. Dan leggen de nieuw verkozenen en schepenen de eed af. Voor zover bekend is het de eerste keer in de stad dat op een totaal van 39 - zoveel leden telt de gemeenteraad van de stad - bij de helft daarvan niet meer zal zetelen in de nieuwe raad.

Genk Achttien

Burgemeester Wim Dries nam afscheid van de achttien raadsleden. Daar zijn vier schepenen van de meerderheidsfractie bij. Voor de CD&V, de partij van de burgemeester, zijn dat Lotte Trippaers, Geert Sarteboreckx en Ali Caglar. Lotte mocht zes jaar schepen zijn en Geert heeft drie termijnen achter de rug. Ali kwam niet meer op bij de verkiezingen vanwege een veroordeling door het gerecht voor het niet aangeven van een verkiezingsuitgave. Hij bereidt zich voor op z’n proces in hoger beroep.

Genk Oud-gedienden

Drie gewezen schepenen van de CD&V komen niet meer in de nieuwe gemeenteraad. Ze hebben een lange staat van dienst als raadslid en schepen erop zitten. Bij Luc Dullers, voorzitter van de gemeenteraad die nog de installatievergadering zal leiden, staan 320 zittingen op de teller. Hij zat 29 jaar in de raad. Guido Vandebrouck zetelde 24 jaar en Jeannine Steyvers 17 jaar. Bij coalitiepartner Pro Genk verdwijnen Gianni Cattiatore en z’n partijgenoot Yves Grouwels, de eerste als schepen en de tweede als raadslid. De laatste gemeenteraad van de legislatuur die afgelopen donderdag plaatsvond, was nummer 300 voor Grouwels. Opvallend is ook dat Kristien Kempeneers als enig raadslid van partij Groen de gemeenteraad verlaat. Nog erger is het gesteld met de drie raadsleden van de Pvda. Onder hen dokter Harry Dewitte. Ze komen niet terug in de raad, enkel Gaby Colebunders is verkozen en gaat zetelen. Ook het enige raadslid van Open VLD Vanessa Cludts komt niet terug in de raad.