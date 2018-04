Bijna 20.000 euro aan openstaande boetes geïnd 21 april 2018

Bij een verkeersactie in de Onderwijslaan, André Dumontlaan en Nieuwstraat heeft de Vlaamse overheid in samenwerking met de politie een pak openstaande boetes en belastingen geïnd. In totaal gaat het om 19.900 euro. Vier automobilisten konden hun boete niet betalen, hun wagens werden getakeld. Twee bestuurders werden betrapt op dronken rijden. Eén van hen moest zijn rijbewijs 15 dagen inleveren. Twintig bestuurders kregen een pv voor het niet dragen van een gordel. (MMM)