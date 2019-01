Bibliotheek van Genk zet Neil Young in de kijker LXB

16 januari 2019

12u00 1 Genk Fan van de Canadese singer-songwriter Neil Young? Dan moet je tussen 17 januari en 23 maart zeker langsgaan bij de bibliotheek van Genk. De muziekafdeling brengt met een breed en gevarieerd programma een ode aan ‘the Godfather van de grunge’. De aanleiding: Neil Young viert in 2019 z'n 50-jarig bestaan als muziekartiest.

Nadat de bib eerder al Bob Dylan in de kijker zette, is het nu de beurt aan Neil Young. “Een bib is zoveel meer dan een collectie cd’s. We willen levende legendes in de spotlights plaatsen”, zegt Sarah Houbrechts, coördinator van het programma. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een expo over Neil Young. “We tonen platenhoezen en gadgets maar ook originele en exclusieve foto’s van hem”, zegt ze. Nog op het programma: een lezing over Neil Young en de vertoning van de documentaire Heart of Gold. Herman Verbeke, Neil Young- kenner bij uitstek, stelt ook een nieuw boek over de zanger voor. De band Lenoise brengt bovendien een tribute aan de Canadese wereldster. Meer info over het hele programma vind je op www.neilyoungingenk.be.