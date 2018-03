Bewoners Kolderbos kijken vandalen recht in de ogen 17 maart 2018

02u49 0 Genk Al verschillende keren sloegen vandalen het glas van het bushokje aan diggelen. Tijdens oudejaarsnacht werd er zalfs brand gesticht. Voor de omwonenden is de maat sindsdien vol. Nu komen ze met een unieke en originele aanpak om de vandalen een hak te zetten.

De bewoners van de wijk Kolderbos in Riemst hebben hun bushokje beplakt met portretten van omwonenden. "Tijdens de nieuwjaarsdrink heeft een bewoner van elke aanwezige, het waren er 105 in totaal, een foto getrokken", vertelt wijkmanager Jo Cops. En dat is nog niet alles, schuin achter het bushokje, tegen de gevel van een flatgebouw, hangt een poster met dezelfde 105 foto's. "Al die mensen op de foto's waken over de buurt, en meer specifiek over het schuilhuisje", aldus Cops. Met de bijzondere actie kijkt de buurt de vandalen recht in de ogen. "De actie krijgt heel wat lovende reacties", zegt Cops nog. "We hopen dat vandalen, als ze foto's zien van de dokter, slager en andere bewoners uit de buurt, geen steen door de ruiten van het bushokje meer gooien." (LXB)