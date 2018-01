Bewoner winkelstraat deelt 1000 kommen soep gratis uit aan passanten XAVIER LENAERS

Mia Melotte (64) stapt met een goed gevoel het nieuwe nieuwe jaar in. Héél de maand december deelde ze in en aan een leegstaand pand op de Stalenstraat, de winkelstraat van Waterschei, gratis duizend kommen soep uit. Bewoners van de straat, waar ze sinds anderhalf jaar woont, en passanten mochten zelf een bijdrage voor de soep geven. "Het leverde 1.500 euro op", vertelde ze. Geld dat ze overmaakt aan Hippo & Friends, het diabetesfonds van de Leuvense universiteit. Emliy, een meisje uit Genk dat sinds haar geboorte kampt met diabetes, mocht de cheque ontvangen. Mia was niet enkel in de wolken met het ingezamelde geld. Aan de soepmaand lag nog een ander doel aan de basis. "Ik wilde mensen van verschillende culturen bij elkar brengen. En dat is me gelukt", getuigde ze. "Elke dag kwamen Marokkanen, Turken, Portugezen, Italianen, Grieken en andere nationaliteiten langs. Ze sloegen een praatje. Ook maakten ze soep van hun thuisland en deelden die gratis uit. De Stalenstraat was 31 dagen lang een warme straat", bekende Mia Melotte. "Handelaars schonken gratis groenten om soep mee te maken. Kortom, ik ben een gelukkig mens. Ik heb veel kunnen delen met anderen en daar doe ik het ook voor."