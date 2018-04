Bevoegdheden schepenen herverdeeld 19 april 2018

02u53 0

Het schepencollege besliste om Ali Caglar (CD&V) , schepen van Openbare Werken en Sport, niet te vervangen door een nieuwe schepen. Z'n bevoegdheden worden verdeeld onder Michaël Dhoore en Kathleen Parthoens, beiden van CD&V.





Zo krijgt Dhoore, die schepen is van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, er de bevoegdheid van Openbare Werken bij. En zijn collega Kathleen Parthoens, die onder meer schepen van Burgerlijke Stand is, krijgt Sport in haar portefeuille.





Ze blijven plaatsvervangend schepen tot de rechter een uitspraak doet in de zaak van schepen Ali Caglar. Hij moet vandaag verschijnen voor de correctionele rechtbank in Tongeren. Hij wordt beschuldigd van passieve corruptie en valsheid in geschrifte. De zaak draait om een verkiezingsuitgave die Caglar, zoals nochtans verplicht, niet heeft gemeld. Bovendien zou hij een aannemer hebben geïntroduceerd bij een overheidsinstelling. In ruil heeft die laatste een factuur voor drukwerk van 2.500 euro betaald. Caglar ontkent beide zaken. Tijdens het proces wil Caglar geen schepenwedde krijgen. (LXB)