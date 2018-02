Betonschade aan oefengebouw brandweerschool 10 februari 2018

02u48 0

Tijdens een inspectie werd betonschade vastgesteld in de Fire Building van het PLOT, de Limburgse brandweerschool op het industrieterrein van Genk- Noord. Er wordt gevreesd dat de stabiliteit van het gebouw er onder zal lijden. "We nemen geen enkel risico omdat veiligheid bij oefeningen altijd voorop staat", liet Jakcy Vastmans, de directeur van het PLOT, weten. Hij liet door een externe firma een bijkomend expertise- onderzoek uitvoeren. "Hieruit bleek dat de schade niet zo ernstig is als gevreesd werd", liet hij weten.





Toch worden de nodige herstellingen uitgevoerd, meer bepaald aan het beton. Ook zal in sommige zones van de Fire Building nieuwe brandwerende bekleding aangebracht worden. Ondertussen is het veilig om het gebouw verder te blijven gebruiken. De schade is wellicht veroorzaakt door temperatuurschommelingen in het oefengebouw. Sommige delen van de Fire Building worden voortdurend terug in brand gezet zodat de brandweerkorpsen permanent kunnen blijven trainen in blus- en andere bestrijdingstechnieken. In de building heerst een temperatuur die kan oplopen tot 600 graden waarna afkoeling naar een normaleomgevignstemperatuur volgt. Die hitte en schommleingen in temperatuur zorgden na een levensduur van het gebouw van 18 jaar voor beschadigingen aan wanden, plafonds en structuurelementen.(LXB)