Betonmixers staken tegen te hoge werkdruk 19 mei 2018

02u37 1 Genk Bijna een jaar na de beloofde verandering van de directie, heeft het personeel van Interbeton gisteren opnieuw het werk neergelegd. Ze protesteren nogmaals tegen de te hoge werkdruk. "Het probleem is na de vele veranderingen nog steeds niet opgelost", zegt Jan Staal, van de socialistische vakbond ABVV.

Dit keer wordt er niet alleen in Genk gestaakt, maar ook in alle 32 andere nevenbedrijven van Interbeton (nu in handen van de Duitse groep Heidelberg red.) in ons land.





Meer dan 550 mensen reden gisteren niet uit en trokken de sleutel uit het contact van de rijdende betonmolens. "Chauffeurs draaien nog altijd met regelmaat dagen van meer dan 12 uur", vervolgde Jan Staal. "Ze krijgen onlogische opdrachten die resulteren in nutteloze ritten, wachttijden en lange dagen. Onverantwoord, en zeker voor een job waarbij chauffeurs dikwijls op de baan zijn met een betonmixer van 44 ton."





Opnieuw rond de tafel

Dinsdag zitten vakbonden en directie opnieuw aan tafel om oplossingen te zoeken en de werkdruk te verlagen.





