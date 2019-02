Beter te laat dan nooit: na 11 jaar plant transportbedrijf H. Essers bos aan naast E314 LXB

09 februari 2019

12u00 0 Genk H.Essers, een grote speler in logistiek en transport in Genk, zal volgende maand een stuk bos aanplanten dat zich tussen hal zes van het bedrijf en de E314-autoweg uitstrekt. Het betreft een heraanleg die al in 2008 had moeten gebeuren. H.Essers kreeg een vergunning om de hal van 7000 vierkante meter te bouwen. Alleen, ze moest de bouw ervan compenseren door de bosstrook (een smal en lang stuk) op te waarderen. Pas nu, elf jaar later, zal H.Essers het bos aanplanten. “Het was voorzien dat het bedrijf dat gelijktijdig zou doen met de bouw van de hal,”, reageert Yves Grouwels, gewezen gemeenteraadslid voor Pro Genk en één van de actievoerders tegen het opofferen van natuurgebied voor uitbreiding van H. Essers.

“We zijn blij dat het alsnog gebeurt al is het wel elf jaar te laat”, vervolgt hij. “Ach ja, beter laat dan nooit. Bij het verlenen van de vergunning was afgesproken dat H.Essers de kosten voor heraanleg van het bos zou dragen. Wat blijkt? Het is de stad die het terrein voor de aanplanting klaarmaakt.” H. Essers zal wel de kosten voor de bomen die in de bosrand worden geplant voor z’n rekening nemen.

On hold

“Het klopt dat de stad de werken voor het verwijderen van de stronken van Amerikaanse eiken alsook struiken en scheuten die nog in de grond zitten, uitvoert”, reageert burgemeester Wim Dries. “Een afspraak die met H. Essers is gemaakt toen de tweede uitbreiding (hiervoor zou het Essersbos van 14 hectare gekapt worden, red.) niet doorging. Dat het elf jaar geduurd heeft vooraleer het stuk bos alsnog zou heraangelegd worden, komt omdat de aanvraag om te mogen uitbreiden in het Essersbos (2012) samenliep met de eerste uitbreiding (2008). Daardoor is het dossier van de heraanleg uitgesteld. En gezien de uitbreiding in het Essersbos er niet komt, wordt het dossier van de vergunning (2008) verder afgewerkt. Hierin staat dat de stad het terrein zou klaarmaken en H.Essers de bomen aanplant”, aldus Dries.

Afspraken

“We zijn onze belofte altijd nagekomen”, stelt Anne Van Horebeek, woordvoerster van H. Essers. “De Amerikaanse eiken zijn in 2008 door de stad gekapt. Nu heeft de stad het terrein ontworteld en diep gefreesd. We hebben op onze beurt een aanbesteding gedaan om de bomen in maart aan te planten. We zijn ten alle tijde onze afspraken nagekomen.” Dat lokt bij Kristien Kempeneers van partij Groen in Genk en één van de actievoerders tegen de uitbreiding in het Essersbos twee kanttekeningen uit. “H. Essers had de verplichting om meteen de bomen aan te planten. Daar heeft het bedrijf elf jaar mee gewacht. En al die tijd liet de overheid begaan. Ze trad niet op om H. Essers aan te zetten alsnog z’n verplichting na te komen.”