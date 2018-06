Betaalbaar wonen? Huur bouwgrond STAD BIEDT PERCELEN IN BRESSERSTRAAT AAN IN ERFPACHT XAVIER LENAERS

22 juni 2018

03u10 0 Genk De gemeenteraad gaf gisteravond haar fiat voor een nieuw initiatief dat wonen goedkoper moet maken. In de Bresserstraat biedt de stad een verkaveling met dertien bouwplaatsen aan. Deze kan je niet kopen, maar huren. "We geven de bouwgrond in erfpacht, tegen een betaalbare prijs", liet de schepen Michaël Dhoore (CD&V) weten.

De kandidaat-bouwers moeten de grond niet kopen, ze huren de grond van de stad die voor 99 jaar - zolang loopt de erpacht - in het bezit van de stad blijft. Het maakt een wereld van verschil voor jonge gezinnen die niet het geld hebben om de bouwgrond te kopen. De verkaveling Bresserstraat telt 13 percelen, waarvan de grootte schommelt tussen 2,5 are en iets meer dan 8 are.





Betaalbaar

"De prijs voor een kavel van 8 are bedraagt 137.750 euro of 167 eur per vierkante meter", legde schepen Michaël Dhoore (CD&V) uit. Met erfpacht van de grond betalen ze aan de stad een huur van 1.377 euro per jaar of 115 euro per maand. Zou je de koopsom voor de grond lenen bij de bank, ga je vandaag gedurende 18 jaar 650 euro per maand afbetalen. Een perceel van 2,5 are kost 59.000 euro. In het nieuwe systeem betaalt de kandidaat-bouwer 600 euro per jaar af voor de grond. Of 50 euro per maand." De bouwer wordt nooit eigenaar van de grond, wel van de woning die hij er bouwt. "De erfpacht wordt doorgegeven aan familie van het gezin dat gaat bouwen", vulde Michaël Dhoore aan. Wat als de bewoner na een aantal jaren verhuist? "Het gezin kan uit de erfpacht, en de stad gaat de bewoner vergoeden door de woning over te kopen of ze sluit een nieuwe erfpacht af", aldus nog de schepen, die de verkaveling als een proefproject ziet.





Criteria

Twee en een half jaar geleden lanceerde Dhoore het nieuwe woonproject. "Zolang duurde het om juridisch af te tasten of zo'n manier van bouwen wel kan." Het is wettelijk in orde. "Dat klopt", getuigde Leen Verjans, juriste bij Machiels Building Solution die de 15 huizen in houtskeletbouw zal bouwen. "We verkopen de huizen, maar de kopers die in het project stappen, moeten wel aan een aantal strikte voorwaarden voldoen."





Enkel Genkse gezinnen kunnen zich kandidaat stellen. "Nog andere criteria spelen mee", stelt Dhoore. "Zo mogen de kandidaten geen andere eigendommen hebben. Ook leggen we een inkomensgrens op." Behalve op juridisch vlak moest nog een andere hindernis genomen worden. "De bank moest akkoord gaan, maar die heeft ingestemd. De kandidaat-bouwers moeten de grond niet als onderpand inbrengen bij de bank."