Bestuurder zwaargewond na klap tegen vrachtwagen MMM

07 maart 2019

15u28 0 Genk Aan de Oosterring in Genk gebeurde donderdagnamiddag een zwaar verkeersongeval. De bestuurder van een witte bestelwagen moest bevrijd worden en is zwaar gewond.

Het ongeval gebeurde in de richting van Genk-centrum net voor het kruispunt met het Ziekenhuis Oost Limburg. Om een nog onduidelijke reden belandde de bestuurder met zijn bestelwagen onder de achterzijde van de vrachtwagen. De klap moet hard geweest zijn, want de man zat gekneld in het voertuig.

Brandweer Oost Limburg kwam ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer moest enige tijd over één rijstrook. De baan is intussen weer vrij.