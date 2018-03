Bestuurder gestolen auto crasht en slaat op de vlucht 07 maart 2018

02u48 0 Genk Gisterochtend kort na middernacht is een bestuurder op de Zonhoverweg in Genk geslipt en tegen een boom gecrasht. De klap was zo hevig dat het wrak in brand vloog.

Verschillende bestuurders stopten en probeerden nog hulp te bieden. Maar de vlammen waren zo hevig dat ze nauwelijks bij het wrak geraakten. Ook brandweerzone Oost Limburg snelde ter plaatse. Zij kregen de brand snel onder controle, maar de wagen was intussen volledig vernield. Tot hun verbazing bleek er echter niemand meer in de auto te zitten. De bestuurder was kennelijk na de klap nog kunnen ontkomen en weggelopen. Onderzoek van het kenteken leerde de politiezone Carma al snel dat het om een gestolen auto ging. Dieven hadden hem afgelopen weekend buit gemaakt in het Nederlandse Maastricht. De wagen werd gisteren getakeld en verder onderzocht op mogelijke sporen. (RTZ)