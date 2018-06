Beste traject voor zelfrijdend busje? Langs Maclotlaan tussen station en ziekenhuis 27 juni 2018

Het traject langs de Maclotlaan tussen het station en Ziekenhuis Oost-Limburg is het meest geschikt voor een zelfrijdend busje. Dat blijkt uit de haalbaarheidsstudie die de stad Genk en vervoersmaatschappij De Lijn lieten uitvoeren. Het busje zou er tegen 2021 kunnen rondrijden.





Het busje vertrekt aan het station, rijdt over de Europalaan naar en door Park Molenvijvers om zo zijn weg verder te zetten op de Maclotlaan met het ziekenhuis als eindbestemming. Schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V) deelde dat mee op een infovergadering voor omwonenden langs het traject. Naast de hierboven voorgestelde route zal ook een alternatieve route langs de Oosterring onder de loep worden genomen. Maar de Oosterring is smal en heeft niet overal een pechstrook. Op de bijeenkomst wilden omwonenden vooral weten hoe snel het busje kan rijden. Ze wilden ook weten hoe zo'n busje zich zonder chauffeur in het verkeer begeeft, en wat dat betekent voor de veiligheid in de buurt. Ook de impact van het tracé op het openbaar domein was het onderwerp van vragen. In een later stadium worden de handelaars langs het traject ingelicht over de voortgang van het project. In een volgende stap wordt de financiële haalbaarheid ervan verder onderzocht. (LXB)