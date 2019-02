Bende ontduikt 162 miljoenen aan accijnzen DSS

28 februari 2019

18u49 0 Genk Op 12 september 2019 zal de bende van «Don» L. F. en S. K.zich moeten verantwoorden voor hun medewerking aan het grootschalig ontduiken van minstens 162 miljoen euro aan accijnzen op tabak en alcohol tussen 2014 en 2016. Vandaag startte de inleidende zitting van hun proces.

De opsporingsdiensten van de douane en accijnzen in Genk en de federale gerechtelijke politie van Limburg legden in 2016 een zwendel bloot waarbij op jaarbasis voor ettelijke tientallen miljoenen aan btw en accijnzen werden ontdoken. De bal ging aan het rollen toen de Russische douane op 15 november 2016 twee containers met zeezand wist te onderscheppen. Het papierspoor leidde naar de twee hoofdverdachten, meteen heel bekende namen in het Limburgse criminele milieu. Het gaat om de 63-jarige “Don” L. F., in gerechtelijke kringen het ‘kopstuk van de Italiaanse maffia in Limburg’ genoemd, en de 43-jarige S. K.

Diepvriesgroenten

L. F. bouwde een organisatie rond zich, blijkbaar met enkele oude kompanen zoals K. die hem financierde om via strofirma’s op een legitieme wijze containers drank en tabakswaren te kopen. Op deze goederen worden in alle Europese landen veel accijnsrechten geheven. De ingevoerde sigaretten verstopten ze echter in koelcontainers achter diepvriesgroenten. De alcohol werd dan weer op de Europese zwarte markt verhandeld terwijl de mannen lieten uitschijnen dat ze de whisky en jenever naar landen buiten de Europese Unie verscheepten, waardoor de accijnzen vervielen. Die containers waren echter gevuld met zeezand. Op deze manier kon L.F. alle ontdoken accijnzen en btw in eigen zak steken. Zo’n 162 miljoen euro dus.