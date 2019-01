Bekende Limburgers duiken op in De Kiekeboes Birger Vandael & Jelle Brans

28 januari 2019

19u40 0 Genk Matteo Simoni, Regi, Frieda Van Wijck en Pat Krimson. Het regent Limburgse vedetten in ‘Niet van gisteren’, het nieuwste stripalbum van de Kiekeboes dat op 6 februari verschijnt. En dat is geen toeval, want het verhaal speelt zich dan ook af in onze provincie.

Enkele weken geleden verscheen in onze krant een artikel omtrent de komst van Vlaanderens populairste en best verkochte stripfiguren naar Limburg. Het resultaat van enkele Limburgse stripliefhebbers die al een tijdje Merho probeerden overtuigen. Naast enkele bekende Limburgse bestemmingen (de stoomstroopfabriek in Borgloon, C-mine in Genk en de stadscentra van Peer en Tongeren), kondigde hij ook de passage van bekende Limburgers aan.

Karakteristieke trekken

Intussen is het duidelijk op wie Merho doelde. Matteo Simoni speelt een patser, Regi is de luidruchtige bestuurder van een pick-up, Patje Krimson duikt op als supporter Racing Genk en Frieda Van Wijck is museumcurator. “Bij het striptekenen moet je proberen de karakteristieke trekken van iemand te vatten”, aldus Merho. “Een zware bril, zoals Pat er één draagt, kan daarbij helpen. Of een bles en een spleetje tussen de tanden zoals bij Regi. Vrouwen tekenen daarentegen vind ik nog steeds moeilijk. Dat komt misschien omdat ik meer schroom heb om bepaalde gelaatstrekken te vergroten.”

Op voorhand vraagt Merho wel geen toestemming aan de BV’s. “Dat doe ik nooit. Meestal zijn ze gecharmeerd en beschouwen ze het als een eer om in De Kiekeboes mee te doen. Dat was toch alleszins het geval bij Clara Cleymans en Maggie De Block. In mijn volgend album zit trouwens Paul McCartney. Maar ik denk niet dat ik van hem een reactie mag verwachten.” (knipoogt)