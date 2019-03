Begin juli opent La Biomista op

de vroegere zoo van Zwartberg LXB

26 maart 2019

12u00 0 Genk Het is nu officieel, La Biomista in Zwartberg opent op zaterdag 6 juli de deuren voor het grote publiek. Op het terrein van de voormalige zoo heeft kunstenaar Koen Vanmechelen met steun en samenwerking van de stad Genk La Biomista uitgebouwd. “Het is een ode aan de mix van het leven”, licht de kunstenaar toe. Na C Mine in Winterslag en Thor Park in Waterschei is het de derde derde site die een mooi voorbeeld van hoe een mijnstad wordt getransformeerd in een toeristische trekpleister en kruisbestuiving vormt tussen kunst, wetenschap en maatschappij.

24 hectare

Labiomista is 24 hectare groot. De helft bestaat uit vrije natuur. Op het terrein werden een studio en The Battery, het hart van z’n werking, met aanvullend een serre en een arendskooi, gebouwd. Verder is er nog de statige en mooi gerestaureerde directeurswoning van de vroegere mijn en zoo van Zwartberg en het poort (toegangs) gebouw The Ark. Bovendien is ruimte voorzien voor workshops en tentoonstellingen. The Battery en The Ark zijn ontworpen door de bekende Italiaanse architect Mario Botta.

Dieren

Achter de directeurswoning is een park ingericht met drie diercompartimenten (goed 9000 vierkante meter groot), drie natuurlijke vijvers, enkele bruggen en een wandelparcours van een kilometer. Dieren zijn belangrijk in het verhaal achter Labiomista. Niet enkel spelen ze een rol in de kunstwerken van Koen Vanmechelen . Hij kruist kippen van verschillende rassen en kippen worden ook in z’n creaties vereeuwigd. In het park gaan ook lama’s, emoes, dromedarissen, struisvogels, alpaca’s en nandoes rondlopen. Labiomista verbindt mens en dier maar het project bouwt ook een brug met de buurt. “We snijden thema’s aan als onder andere identiteit, diversiteit en fertiliteit”, werpt Koen Vanmechelen op. “Het geeft m’n visie op natuur, maatschappij en leven weer, en evolueert samen met m’n werk.”

Het dna

Het stadsbestuur zag in de samenwerking met Koen Vanmechelen een unieke kans om niet enkel dagjesmensen en toeristen naar Labiomista en Genk te brengen. Ook vindt ze het dna van de stad terug in Labiomista. “Als diverse stad delen we de visie van Koen”, stelt burgemeester Wim Dries. “Diversiteit verklaart het heden en geeft de toekomst vorm. Koen krijgt de kans om te experimenteren en te herontwikkelen. De thema’s in z’n werk, kunnen zo vertaald worden naar de context van een kleinschalige en kosmopolitische stad als Genk.