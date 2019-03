Beedrop levert producten van lokale

handelaars gratis bij klanten aan huis

04 maart 2019

Genk Boodschappen online bestellen en afhalen in de winkel of een abonnement nemen op de levering van volledige maaltijdpakketten wordt bij ons met de dag meer gebruikt. Handelaars in Genk, Maasmechelen, Zutendaal en Lanaken zetten nu nog een stap verder. Ze werken samen met Beedrop.be, een logistiek en marketingbureau uit Gent dat de goederen van lokale handelaars gratis en tegen dezelfde prijs als in de winkel bij de klanten thuis levert. Een kleine 30 handelaars stappen nu al in het project van Beedrop. "De handelaars brengen de online (via pc, tablet of smartphone) bestelde goederen naar een centrale plaats in de buurt van hun zaak waarna ze door onze koeriers met een bestelauto bij de mensen thuis worden afgezet", stelt Kenneth Noelmans van Beedrop.

Voor de vier gemeenten worden de goederen elke donderdag door een auto van Beedrop opgehaald en nog dezelfde dag tot bij de klant gebracht. “Zo combineren we pakketten van voeding, drank en producten voor in het huishouden”, vervolgt Kenneth Noelmans. “We leveren in een beperkte regio. Het maakt het leveren van de producten een stuk goedkoper”.

Beedrop is niet enkel een goedkope maar ook een milieuvriendelijke oplossing om goederen rechtstreeks tot bij de consument te krijgen. “De CO2-uitstoot wordt gehalveerd”, bekent Noelmans. Beedrop haalde z’n inspiratie bij de bijen. “Een bij (bee) verzamelt nectar van bloem tot bloem (hier, boeren, producenten en handelaars) om die af te leveren in de vele honingraten van de bijenkolonie (lees, de consumenten). Een van de handelaars die met Beedrop in zee gaat, is Koen Claes die in Genk de wijnhandel Wine Plus uitbaat. “Ik ben mee op de kar gesprongen omdat het een win-win is voor de handelaar en de klant”, reageert hij. “Ik heb wel al een eigen webshop maar Beedrop is een extra middel om de wijnen aan m’n klanten aan te bieden. Oké, ik moet een deel van m’n winstmarge laten vallen om de service te betalen maar ik kan nieuwe klanten winnen en dan loont de investering wel.”Meer info op www.beedrop.be.