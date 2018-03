Barman (22) verongelukt vlak bij huis AUTO VLIEGT IN BRAND NA KLAP TEGEN BOOM MARCO MARIOTTI

12 maart 2018

02u39 0 Genk De 22-jarige Moreno Pignanelli uit Opglabbeek is zondagochtend om het leven gekomen nadat hij met zijn wagen tegen een boom reed. De jonge Genkenaar was met een vriend op stap geweest, en was op enkele honderden meters van thuis. "We zijn er allemaal kapot van", vertellen zijn collega's van Roots Bar waar Moreno werkte.

Het was rond zes uur 's morgens dat Moreno Pignanelli aan de Torenlaan in Zwartberg de controle over het stuur verloor. De jongeman was die nacht met een vriend op stap geweest en zou in de vroege uurtjes naar huis keren. Moreno woonde zelf op de Weg naar Zwartberg in Opglabbeek dus moest hij aan het rondpunt rechtsaf draaien. In de bocht voor het rondpunt ging het mis. De bestuurder ging van de baan en knalde tegen een boom. De wagen van Moreno vatte vrijwel meteen vuur, waardoor Moreno ter plaatse stierf. De hulpdiensten en de brandweer rukten nog massaal uit, maar alle hulp kwam te laat.





Het identificatieteam van de federale politie werd erbij gehaald voor de identificatie, maar al snel bleek het om de 22-jarige Opglabbekenaar te gaan. Moreno groeide op in het Genkse en werkte er sinds een klein jaartje ook in de horeca.





Roots Bar

Hij stond met gedrevenheid achter de bar bij Roots Bar aan de Europalaan in Genk-centrum. "Moreno werkt hier nu al acht maanden, maar maakte meteen deel uit van het team", vertelt zaakvoerster Nina Bruno. "Hij was als familie voor ons. Zo'n lieve en zachte jongen die zijn werk graag deed. Hij was intussen bar-verantwoordelijke en samen met collega Laura vormden ze echt een perfect duo achter de bar. Cocktails maken was één van zijn grootste passies."





Energie

Moreno wordt door massaal veel vrienden omschreven als een goedlachse en zéér nette kerel, die zeer geliefd was. "Hij had sinds dinsdag een weekje verlof, maar toch sprong hij nog eens binnen om iets te komen drinken. We misten zijn energie nu al in de zaak en waren blij dat hij binnenkort weer zou komen werken. Niets was te veel voor hem, je kon er altijd op rekenen."





De zaak zal de hele week dicht blijven om het zware verlies te kunnen verwerken. "Niemand voelt zich in staat om hier met een lach op het gezicht te komen werken. Met het team - zo'n 20 personen - zijn we al samen gekomen en hebben we contact met de familie. We moeten dit een plaats kunnen geven, maar dat zal nog tijd nodig hebben. Moreno zal enorm worden gemist. Hij had nog zo'n bloeiende carrière voor zich, maar het heeft helaas niet mogen zijn."