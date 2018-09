Bange bestuurder ramt ambulance PATIËNT OP WEG NAAR MARIAZIEKENHUIS RAAKT ZWAARGEWOND TOON ROYACKERS

03 september 2018

02u31 0 Genk Een automobilist die vreesde dat hij achtervolgd werd heeft zondagnamiddag een ambulance van de weg geramd op de Europalaan in Genk. De ambulancier moest plots uitwijken voor de wagen en knalde zelf op de middenberm tegen een verlichtingspaal. De patiënt aan boord raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.15 uur, toen de ambulance pas voor een niet-dringende rit vertrokken was vanuit het ziekenhuis Oost Limburg in Genk. Het medisch team was onderweg naar het Mariaziekenhuis van Overpelt, waar hun patiënt een ingreep moest ondergaan. Maar op de Europalaan maakte een automobilist voor hen plots een wel heel vreemd manoeuvre. De man verklaarde aan de politie dat hij achtervolgd werd.





"Aan de rotonde met de Oosterring zaten auto's mij te volgen. Daarom bleef ik bewust dichtbij de ziekenwagen rijden", zo vertelde hij. Zijn BMW knalde even verder echter tegen de zijkant van de ambulance, die vervolgens weggeslingerd werd en op de middenberm tegen een verlichtingspaal knalde.





"We zijn meteen opgeroepen om de patiënt aan boord te komen bevrijden", legt Majoor Wim Petit van brandweerzone Oost Limburg uit. "Gelukkig zat het slachtoffer niet echt gekneld. We hadden wel wat mankracht nodig om de patiënt over te laden in een andere ziekenwagen."





Negatieve ademtest

Het slachtoffer was door de knal flink dooreen geschud. Hij werd zwaargewond terug naar het ziekenhuis van Genk gebracht. Ook de ambulancier en de verpleger moesten trouwens met verwondingen mee naar het ziekenhuis. De automobilist die bij het ongeval betrokken was, werd door de politie verhoord. Hij legde zondagnamiddag een negatieve ademtest af. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. De ambulance van de Falck groep was door het ongeval alleszins volledig vernield. Verantwoordelijken van het bedrijf kwamen zondag ter plaatse om het nog bruikbare medische materiaal over te laden.





"Gelukkig hebben net twee nieuwe ziekenwagens aangekocht. Daardoor komen onze ritten verder niet in de problemen."





Door het ongeval was ook de Europalaan in de richting van Dilsen grotendeels versperd. De brandweer moest de aangereden verlichtingspaal inspecteren, maar die bleek nog voldoende stabiel. Het verkeer kon intussen stapvoets voorbij over de pechstrook. Speciale takeldiensten waren zondagnamiddag nodig om de ambulance uit het struikgewas van de middenberm te trekken. Kort voor 17 uur was de rijbaan weer vrij gemaakt.