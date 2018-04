Banaal dispuut leidt tot twee jaar cel 24 april 2018

02u55 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 28-jarige man uit Genk tot twee jaar cel en een boete van 600 euro omdat hij zijn vriendin uit Lanaken - waarmee hij niet samenwoonde, maar wel een relatie had - rake klappen toediende en haar auto zwaar beschadigde. Er ontstond, op 11 september 2016 bij een feestje in Houthalen, een zwaar dispuut omdat de vrouw naar huis wilde terwijl hij dat nog niet zag zitten. De vrouw werd zwaar toegetakeld en haar auto moest het ook ontgelden. De procureur vroeg en kreeg een bijzonder sterk signaal tegen zulk zinloos geweld. De vrouw heeft recht op 3.979 euro schadevergoeding en 450 euro advocatenkosten. (JEK)