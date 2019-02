Balletschool Veronique Lenaers

viert 25-jarig bestaan met de opvoering van Het Zwanenmeer LXB

22 februari 2019

12u00 0 Genk Vanavond gaan kinderen, tieners en jongvolwassenen - allemaal dansers van balletschool Veronique Lenaers (42) en Company V (staat voor Veronique) - het Zwanenmeer op het podium van C Mine in Winterslag brengen. Zaterdag en zondag vinden nog vier voorstellingen plaats. “Hiermee vieren we ons 25- jarig bestaan”, zegt Veronique Lenaers, de vrouw achter de balletschool en Company V. Speciaal voor het jubileumballet trekt ze nog eens haar pointes aan.

Succes

De balletschool is een succesverhaal. “Een kwarteeuw geleden ben ik met 20 dansers gestart, nu volgen er 180 les.” Veronique heeft zelf op hoog niveau gedanst maar ze moest omwille van knieproblemen stoppen met haar passie. Ze start hierna met haar balletschool en geeft dansles. Nu doet ze dat met een team dat ze zelf heeft opgeleid. “Ilkwilde de know how en de kennis over het dansen die ik heb opgebouwd, doorgeven aan kinderen en jongeren”, bekent Veronique Lenaers. “Dat doe ik nog altijd.” Alleen, ze neemt wel veel hooi op haar vork. “Je kan me vergelijken met een octopus met veel tentakels”, vertrouwt ze ons toe.

Een duizendpoot

En inderdaad, Veronique is een bezige bij. Naast lesgeven doet ze ook voor voorstellingen van de balletschool en Company V de choreografie. “Ik schrijf de verhalen die we al dansend uitbeelden, ik organiseer evenementen en doe video shoots. Zo hebben we gedanst in de videoclip van Marco Borsato.” Veronique is ook niet vies om de kostuums voor de balletvoorstellingen te maken. Hiervoor kruipt ze zelf achter de naaimachine. Ze maakt patronen voor de kleren.“Ik krijg bij het naaien hulp van vier dames”, bekent Veronique Lenaers. “Ik ben iemand die graag alles onder controle heb. Ik ben een perfectionist. Hoe ik het allemaal gefikst krijg? Ik heb weinig slaap nodig zodat ik véél op een dag kan doen.” Er zijn nog tickets voor de voorstellingen dit weekend. Je kan ze reserveren door te bellen naar 0476. 90.62.15.