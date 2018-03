Balletschool Capriccio brengt Mongolfiera 09 maart 2018

Balletschool Capriccio uit Genk bracht recent de voorstelling Mongolfiera met haar jongste leerlingen op de planken. In Casino Modern in Waterschei dansten de allerkleinsten van de school in een mooi balonnendecor. De juffen vertaalden het verhaal, bedacht door Liesl Ferson, in mooie choreografieën. Ouders en grootouders genoten tijdens drie uitverkochte voorstellingen.





(TVG)