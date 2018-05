Balans na zes maanden Overkophuis positief 05 mei 2018

02u51 0

Een half jaar geleden werd met geld van de Rode Neuzenactie een Overkophuis geopend. Daar kunnen jongeren die in psychische nood verkeren of met vragen zitten terecht. Ze worden er ook deskundig begeleid. We zijn zes maanden verder, en de balans is positief. Zo hebben wekelijks 80 jongeren deelgenomen aan activiteiten die georganiseerd werden in het jeugdcentrum Rondpunt 26, de plek waar het Overkophuis is gevestigd. Via de activiteiten worden jongeren naar de hulpverleners toegeleid. De voorbije zes maanden hebben 70 jongeren al een vraag gesteld die met hun psychische gezondheid te maken heeft. De komende weken worden om de werking van het huis bekender te maken flyers verspreid in Genkse scholen. In de Euroscoop wordt een jaar lang een promofilmpje getoond en het Overkophuis zet verder in op netwerking. (LXB)