Baasje houdt ‘babyborrel' voor puppy: “Ze kreeg een Louis Vuitton-sjaaltje van haar peter” Marco Mariotti

13 november 2018

21u31 2 Genk Dure sjaaltjes, champagne, felicitaties én hondenbrokken. Het kon vanavond niet op bij de ‘puppyborrel’ voor de zes maanden oude Gloria, de Cane Corso van Ben Balcer uit Hasselt. “Er wordt al eens verbaasd gereageerd, maar een kind kost ook geld”, reageert het baasje.

Dé babyborrel van het jaar vond ongetwijfeld vanavond plaats in Genk-centrum. Ben Balcer organiseerde er een groot feest voor zijn ‘kersverse dochter’ zoals hij het zelf omschrijft. Het gaat echter om zijn trouwe viervoeter Gloria, een stevige rashond van zes maanden oud. Meer dan vijftig mensen - peter, meter én nanny inbegrepen - kwamen hun gelukwensen overbrengen en brachten een massa cadeaus mee, voor de hond én het baasje.

Ben kocht de Cane Corse nog maar twee maanden geleden als puppy. “Enkele jaren terug overleed mijn moeder, en het leven als alleenstaande was ik een beetje moe", legt Ben uit. “Van het één kwam het ander en ik ging op zoek naar een hond. Pas op, ik neem dat heel serieus.” Zo serieus dat hij er een ‘puppyborrel’ aan koppelde. “Ik zie haar een beetje als mijn dochter. Voor een kind doe je dit ook. Ik ben even gelukkig met haar in mijn leven.”

Ben - manager en kaderlid bij Quick - koos bewust voor de Cane Corso als ras. “Ik woon op een appartement en wilde toch een grote hond. Na wat opzoekwerk kwam ik uit op dit ras. De Cane Corso houdt niet van lang wandelen, en ligt nogal graag in de mand.”

Nanny

En voor zijn drukke job heeft Ben ook een oplossing. “Sinds twee maanden heb ik een nanny, Aukje. Zij komt alle dagen enkele uren per dag op haar letten. Dat was een vereiste op voorhand. Wie een hond in huis haalt, moet er goed voor zorgen.”

Ook de peter en meter van Gloria waren aanwezig op het feest. “Ik moet toegeven dat ik verbaasd was toen ik het hoorde, maar toch ben ik vereerd dat hij mij uitkoos", reageert Peter Waeben. “Dit is ook voor mij nieuw. Ik ben al peter van een kind, maar van een hond is het mijn eerste keer. Een échte peter verwent zijn petekind, dus kocht ik haar meteen een rood sjaaltje van Louis Vuitton. Leibanden in dezelfde stijl vond ik enkel voor chihuahuas, dus veel te klein”, lacht hij.

Ook boezemvriend Nico Vanderelst was van de partij. “Een cadeau zoeken viel nog mee, maar een geboortekaartje vinden voor een hond was niet simpel. Uiteindelijk heb ik het bij algemene felicitaties gehouden."

Vreemde reacties

De algemene reacties vreest Ben niet. “Dit is toch mooi, hé? Natuurlijk reageren sommigen vreemd, maar uiteindelijk vindt iedereen het positief. De hond is waardevol in het leven van veel mensen. En er zijn vandaag bijzonder veel alleenstaanden die werken. Waarom niet investeren in een hond als je er goed bij nadenkt?”

“Het is fijn als je na het werk thuis hebt, en je liefde krijgt van je hond. En natuurlijk kost dit geld, maar een kind kost veel meer dan deze hond op lange termijn. Ik wil er mijn uiterste best voor doen, dus beginnen we meteen goed.”