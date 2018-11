Auto rijdt frituur Snack-Inn binnen Toon Royackers

05 november 2018

21u55

Aan de Nieuwstraat in Genk is maandagavond een auto frituur Snack-Inn binnen gereden. De onhandige bestuurder verloor de controle over zijn wagen en ramde het overdekte terras. Vervolgens boorde de wagen zich nog recht door de glazen vitrine.

De brokkenpiloot kon zelf ongedeerd uit zijn wagen kruipen. Binnen beleefden de frituuruitbaters wel even de schrik van hun leven. Zij zagen de auto door het raam de frituur binnen rijden. Gelukkig waren er op het moment van het ongeval geen klanten in de zaak aanwezig. Vlak voor de toog was de koelkast met drank omgevallen door de klap, waardoor ook het interieur heel wat schade opliep. Brandweerpost Genk moest ter plaatse komen om de ravage te helpen opruimen, en om de vitrine voorlopig weer dicht te timmeren. De bestuurder zelf werd meegenomen voor verhoor.