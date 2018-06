Auto knalt tegen truck: kruispunt vol diesel 29 juni 2018

Op de Westerring in Waterschei bij Genk zijn woensdagavond een auto een Poolse vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde rond 21 uur net aan het afrittencomplex van de E314.





Eén van de bestuurders moet daarbij door het rode licht gereden zijn. In de wagen liepen de bestuurder en een passagier verwondingen op. De auto was net tegen de brandstoftank aan de zijkant van de vrachtwagen geknald, die daardoor openscheurde. Meteen gutste de diesel over het kruispunt. Brandweerzone Oost Limburg moest ter plaatse komen om de smurrie op te ruimen. Daardoor bleef het kruispunt woensdagavond plaatselijk versperd. (RTZ)