Auto gaat over de kop en knalt tegen boom 08 mei 2018

Op de Slingerweg in Genk is gisterochtend omstreeks half zes een bestuurder geslipt. De terreinwagen schoof eerst de berm in en sloeg daar over de kop. Het wrak knalde uiteindelijk nog tegen een boom. Brandweerzone Oost Limburg snelde ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. Het slachtoffer werd maandagochtend met zware verwondingen en onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht.





Door de klap bleef de Slingerweg gisteren ook even afgesloten voor het verkeer. (RTZ)