Atla gaat voor deugddoende stage in Portugal om seizoen voor te bereiden 11 april 2018

02u24 0

Atletiek

Onder leiding van het trainerstrio Cor Heemskerk, Jimmy Mebis en Kris Nicolaes trok een groep van 25 atleten op stage naar het zonnige Portugese Oihos de Agua Albufiera tijdens de paasvakantie.





De doelstelling van deze stage was duidelijk. "We hebben ons ginder voorbereid op de Limburgse baankampioenschappen en de bekers van Vlaanderen. Een aantal van onze atleten wil bovendien zo snel mogelijk de BK-limiet lopen. Daarnaast willen we ons dit jaar ook tonen tijdens het BK aflossingen", aldus sportief directeur Cor Heemskerk.





(ULG)