Astronomische speeltuin aan Kattevennen klaar tegen april 17 februari 2018

Het recreatie- en sportdomein Kattevennen krijgt er een nieuwe blikvanger en attractie voor kinderen bij. Aan de Cosmodrome zijn nu volop werken aan de gang voor een nieuwe speeltuin die helemaal past in het aanbod van Kattevennen. "De focus hier ligt op de kosmos of het heelal, het sterrenstelsel en andere ruimtefenomenen", zegt schepen van jeugd Anniek Nagels (CD&V). De speeltuin, een investering van 278.000 euro, neemt de vorm aan van een cirkel met een doorsnede van 25 meter. "Het is de oervorm in de astronomie", aldus de schepen. Kinderen kunnen ravotten in de speelcirkel. "Hierin zitten gevarieerde speelfuncties vervat voor jongens en meisjes vanaf 3 tot en met 12 jaar. De allerkleinsten kunnen naar hartelust spelen in een huisje. Of ze leven zich uit op de glijbaan of ze laten zich niet kennen op de klim- en klauterrekken."





Eind volgende maand zal de speeltuin gebruiksklaar zijn. Het aantal speeltuinen en - hoekjes komt in héél Genk op 62 te staan. Samen zijn ze goed voor een investering van 1,3 miljoen euro sinds 2013, de start van de vernieuwing van speeltuinen in de stad. (LXB)