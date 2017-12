Arrestatie na zware vechtpartij op café 02u45 0

De politie heeft zaterdagnacht een 36-jarige man uit Heusden-Zolder opgepakt nadat die het behoorlijk bont had gemaakt op café in Genk.





Hij drong rond 3 uur het café binnen en zwaaide met een mes. Daarbij zou hij een 36-jarige man uit Genk en 30-jarige vrouw aangevallen hebben. Zij raakten hierdoor lichtgewond. Er ontstond een vechtpartij met meerdere cafégasten die de man trachtten buiten te werken. De politie werd verwittigd. Enkele uren later kon zij de man in de buurt van het café in een auto aantreffen. Op de achterbank werd ook een groot mes gevonden. De man werd samen met een passagier, een veertiger uit Genk, gearresteerd. Beide mannen zijn zondagvoormiddag verhoord. Het parket Limburg besloot hen rond de middag opnieuw vrij te laten. (MMM)