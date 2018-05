Appartement na brand onbewoonbaar 26 mei 2018

Aan de Dieplaan in Genk is gisteren rond 11 uur brand uitgebroken in een appartement. Het vuur ontstond bij de droogkast in de wasplaats. De brand ging met heel wat rookontwikkeling gepaard. Omdat het over een appartementsblok ging, werden ambulances ter plaatse gestuurd en evacueerde de brandweer het gebouw. Toch bleef iedereen gedeerd. De schade bleeft beperkt tot het pand waar de brand uitbrak. De bewoners worden tijdeljk elders opgevangen. (MMM)