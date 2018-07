Anja Peeters (Looise AV) jarenlang een Limburgs boegbeeld 16 juli 2018

02u33 0 Genk Een kwarteeuw lang heeft de Looise atlete Anja Peeters de atletieksport in onze regio een gezicht gegeven. Plots verdween ze enige tijd geleden uit beeld. De voorbije weken dook ze weer op in enkele stratenlopen.

Atletiek

"Ik sukkelde lang met een rugletsel", verontschuldigt Anja Peeters zich. "Ik heb een paar inspuitingen gehad en ze hebben een zenuw toegebrand. Daarom mocht ik minstens zes weken niks meer doen. Dat was zwaar, maar ik heb het toch gedaan, want anders zou ik geen wedstrijden meer kunnen lopen. En alleen joggen is niks voor mij. Ik moet een doel hebben om te trainen en dan een wedstrijd lopen vind ik fijn om te zien hoe ver ik sta."





"Ja, Bilzen heb ik spijtig genoeg niet kunnen meelopen, toen moest ik nog rusten. Ik hoop er volgend jaar opnieuw aan de start te staan. Ik hoop dat de inspuitingen geholpen hebben en dat de pijn in mijn rug weg blijft, want volgens de dokter kan het probleem terugkeren. Ik zou me niet mogen forceren, maar als je weer goed bezig bent, wil je natuurlijk altijd beter en beter presteren. Dat zit zo in mijn genen. Ik win gewoon graag en kan niet goed tegen mijn verlies. Tegen jonge meisjes lopen, is moeilijk en dan moet je aanvaarden dat je ouder wordt en dat het niet meer zo goed gaat als voorheen."





Van niets spijt

"In Laakdal heb ik de 12 kilometer gelopen als test, om te zien hoe het met mijn conditie gesteld is. Dat viel heel goed mee. In The Classic eindigde ik vierde tegen de nog jonge garde van Looi. Het gevoel was goed, dus ben ik best tevreden. Mijn conditie wordt nu beter en beter en ik hoop dat ik tegen het winterseizoen opnieuw deftig kan lopen."





"Ik word er volgend jaar vijftig en ik hoop in die leeftijdscategorie nog goede wedstrijden te lopen. Mijn hoogtepunt was toch het winnen bij de senioren van het Limburgs kampioenschap en daarnaast ook Belgisch kampioen worden bij de masters in het veld. Een overwinning die ik nooit zal vergeten. Ik heb van niks spijt. Mocht ik kunnen herbeginnen, ik zou net hetzelfde doen. Zeker weten", besluit Peeters haar mooie verhaal. (ULG)