Anderhalf uur gratis slim en op

proef parkeren op Fruitmarkt “Geen ticket en geen geld nodig!” LXB

21 november 2018

12u00 0 Genk Hoe kan je in de binnenstad bovengronds en gratis anderhalf uur op een slimme manier parkeren? Op de Fruitmarkt, waar plaats is voor 58 auto’s, loopt een proefproject dat kosteloos parkeren mogelijk maakt: de Stop & Pay Parking! Op de Fruitmarkt kon je al eerder een half uur parkeren zonder te betalen. “Met de Stop & Pay Parking verlengen we de gratis parkeertijd met een uur. “De mensen moeten geen geld in de automaat steken. Ze parkeren zonder ticket”, vulde hij aan.

Nummerplaat

De Stop & Pay Parking is ontwikkeld door Amano, een Japanse onderneming in tijdsregistratie en parkeersystemen met Europese zetel in Genk. De stad haalde d mosterd bij Tomorrow Lab waarmee ze een contract heeft gesloten om slimme toepassingen te bedenken . “Een camera aan de in- en uitgang van de parking, herkent de nummerplaat van de auto”, lichtte de schepen toe.

Een app

Vervolgens moet de bestuurder zich registreren. “Hij geeft de nummerplaat van z’n eigen auto en van twee andere wagens in. Rij je de parking op dan kan je meteen zien op welk tijdstip je dat doet en hoe lang je nog kan parkeren.” Langer dat het eerste gratis halfuur parkeren kan! “Door bij een van de 300 handelaars die een zaak hebben in het stadscentrum een unieke QR- code met je gsm te scannen. Vervolgens krijg je een bericht met de markeertijd die je nog rest. Wie langer dan anderhalf uur parkeert, krijgt een retributie van 15 euro thuis gestuurd.”

Kort parkeren

“Als stad profileren we ons als een smart city met slimme toepassingen”, liet Dhoore horen. “We willen het kort parkeren stimuleren. Het proefproject is voordelig voor wie kortstondig bij de bakker, slager of krantenwinkel moet zijn. We willen meer rotatie op de Fruitmarkt krijgen. Bovendien kunnen we het koopgedrag van de mensen, die het centrum aandoen, gadeslaan. Als het project aanslaat, denken we eraan het uit te breiden naar andere betaalparkings in het centrum.” Stop & Stay loopt sinds begin augustus dit jaar en wordt tot februari volgend jaar verlengd. “Al die tijd wordt niemand beboet”, stelde de schepen. “Pas vanaf 1 februari wordt een retributie uitgeschreven voor wie langer dan anderhalf uur parkeert op de Fruitmarkt.”

Meer uitleg

“De barrière van betalend parkeren is weg”, wist Rudi Rogiers, de voorzitter van de handelaars uit het centrum, te vertellen. “Ook zijn de mensen verlost van de druk van parkeerwachters. En de mensen willen steeds minder cash betalen. Bij shopping een kan je anderhalf uur gratis parkeren en het aantal bezoekers stijgt met 15 procent. Hopelijk kennen we hetzelfde effect in het centrum. Nu al komen op de Fruitmarkt meer plaatsen om te parkeren. Wat vroeger minder het geval was.” Rob Witters, die de hoedenzaak Chabeau runt aan de Fruitmarkt, is één van de handelaars die een QR- code voor Stop & Pay Parking heeft. “Een prima initiatief. Alleen, voor sommigen is het nog wat omslachtig. Extra uitleg is nodig.” Vanaf volgende maand verstuurt de stad een brief naar alle handelaren in de binnenstad met tekst en uitleg over de Stop &Pay Parking.