Amerikaanse Indieband maakt muzikale ode aan ‘het mooie Genk’ Marco Mariotti

02 april 2019

18u48 0 Genk De Amerikaanse Indieband Sun Kil Moon heeft een nummer geschreven over hun avonturen in Genk. De band speelde er vorig jaar in augustus op het Absolutely Free Festival (AFF) en haalt de meest bizarre anekdotes naar boven in de nieuwe song. Ook hun verblijf in het Carbon Hotel passeert de revue.

Mark Kozelek — frontman van de band — vertelt in zijn nieuwste plaat ‘I’m not laughing at you’ over zijn ervaringen in Genk vorige zomer in 2018. De groep speelde er op het Absolutely Free Festival en repeteerde die periode een aantal dagen in het jeugdcentrum Rondpunt 26. Ze overnachtten daarbij in het Carbon Hotel in Genk-centrum.

Die periode blijkt nu voor de zanger een serieuze inspiratiebron voor zijn laatste nummer. Passeren onder meer de revue in het lied: de ‘Genkse barbecuestokjes’, een babbel met een Roemeens medewerkster van het hotel, en Limburgers die de hittegolf bespreken. “De heetste sinds 1978", voegt hij er fijntjes aan toe.

Blauwe Fender

Kozelek heeft in meerdere songs een typische vertellende stijl. In de song van 11 minuten komt ook een blauwe Telecaster Fender gitaar aan bod. “Het is de mooiste en beste gitaar waar ik ooit op speelde”, zingt hij. Het bleek om de gitaar van organisator Lennart Janssen te gaan, die hij heel graag wou overkopen. Helaas: het muziekstuk bleek een erfstuk van zijn overleden vader te zijn en voor geen geld te koop.

Het lied bevat nog vele andere ‘typisch Limburgse’ fragmenten. Hoe de mensen er graag strakke kleren dragen, en hoe België normaal een land is waar het veel regent. Plots beschrijft hij het moment waarop hij denkt ‘stomme Amerikaan’ te horen. “Ik wilde me toen verdedigen, maar was te moe. Ik besefte pas later dat wij Amerikanen helemaal niet stom zijn, en dat we veel straffe uitvindingen achter onze naam mogen schrijven. De iPhone, de Pacemaker, noem maar op.”

Te niche

Kozelek zijn stijl is niet voor iedereen weggelegd, en volgens critici is zijn nieuwste album té niche en expressionistisch getint. De organisatie van het AFF-festival contacteerde hem in elk geval om hem te feliciteren met zijn nieuwste plaat én de vermelding van zijn beleving in Genk. “Ik kom zeker eens terug, en hoop weer op die blauwe Fender te mogen spelen", was zijn antwoord.