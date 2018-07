Alweer vrachtwagen vol drugsafval gevonden 20 juli 2018

02u38 0 Genk Politie CARMA trof woensdagavond, net als al een paar keer eerder dit jaar, een vrachtwagen vol afval van een drugslabo aan. Dat gebeurde in de Evence Coppéelaan in Genk.

De vrachtwagen trok de aandacht omdat hij fout geparkeerd stond. Bij controle bleek de Nederlandse nummerplaat niet te bestaan. De deuren van de vrachtwagen waren niet op slot. In de laadruimte troffen de agenten een groot aantal vaten aan. Omdat het vermoedelijk om chemisch afval ging, werd de Evence Coppéelaan ter hoogte van de winkel Aveve tijdelijk volledig afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse om de lading te controleren op eventuele gevaren. Er bleken geen lekken en geen ontploffingsgevaar te zijn.





Een gespecialiseerde afdeling van het gerechtelijk labo onderzocht de lading en stelde vast dat de vrachtwagen zo'n 8.000 liter restanten van de aanmaak van amfetamines bevatte. De Civiele Bescherming komt ter plaatse om de vaten weg te halen. De vrachtwagen wordt gerechtelijk getakeld met het oog op sporenonderzoek. Het parket Limburg voert verder onderzoek naar de mogelijke afkomst van het chemisch afval.





Limburg wordt al een tijdje geteisterd door dergelijk drugsafval. In april werd drie dagen op rij een indrukwekkende hoeveelheid drugsafval op een achtergelaten oplegger gevonden. De vondsten in Lommel, Neerpelt en Overpelt leverden opgeteld bijna 45.000 liter op. In mei werden er 33 blauwe en witte vaten gevonden die afkomstig waren van een illegaal drugslabo. (BVDH)