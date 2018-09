Alweer vrachtwagen tegen spoorwegbrug aan Bosdel 07 september 2018

Aan de Bosdel in Genk is donderdagmiddag alweer een vrachtwagen tegen de lage spoorwegbrug geknald. Kort voor de middag botste een trucker tegen de betonnen bovenkant. De bestuurder had de waarschuwingsborden genegeerd die aangeven dat de brug maar maximaal 2,40 meter hoog is. Niemand raakte gewond, maar de klap was wel bijzonder hevig. De vrachtwagen kwam zelfs schuin vast te zitten, en takeldiensten hadden de handen vol om het gevaarte weer los te trekken. Ook brandweerzone Oost Limburg kwam ter plaatse om de brug te inspecteren. Aan de Bosdel botsen wel vaker trucks tegen de brug, ondanks de signalisatie. (RTZ)