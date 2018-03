Al 600 oud-werknemers ingeschreven voor Ford-reünie 13 maart 2018

02u51 0 Genk Drie jaar na de sluiting van Ford Genk wil het Comité F(ord), een groep van vijf oud-medewerkers van de autofabriek, een reünie houden voor het toenmalige personeel van Ford en de toeleveranciers. "De tijd is er rijp voor", zegt Ronny Mouton, voorzitter van Limburg Samen, dat opgericht werd als vangnet voor de bijna 6.000 werknemers die hun job verloren.

"Intussen hebben veel ex-personeelsleden een andere job gevonden. Ze zijn een aanwinst op het vlak van ervaring en werkhouding. Daarnaast zijn veel medewerkers met vervroegd pensioen", vertelt Mouton. "Bij hen leeft de vraag voor een reünie. Eenzelfde wens leeft bij de oud-werknemers die elke laatste woensdag van de maan samenkomen in Café Samen Verder", zegt Mouton.





Al staat niet iedereen te springen voor een reünie. "Dat begrijpen we", zegt Mouton. "Toch willen we vooral een positief verhaal brengen. De focus ligt niet op de sluiting en bijhorende miserie, maar op de vriendschappen en relaties die er ontstaan zijn. Die vriendschap moet de basis zijn voor de nieuwe toekomst. We maken er een avond van verbondenheid van."





Op de reünie worden de Ford-gewoontes in ere gehouden. "Een werknemer die 25 of 30 jaar bij Ford werkte, trakteerde op taart of pizza in de relief area. We voorzien zo'n area in de Limburghal en we laten Ford-taarten aanrukken. Intussen zijn al 600 ex-werknemers ingeschreven."





De reünie vindt plaats op zaterdag 22 september in de Limburghal in Genk. Inschrijven kan op www.limburg-samen.be. (LXB)