Agressor die auto vernielt opgepakt 07 februari 2018

02u51 0

Een 38-jarige man uit Genk heeft maandagavond zware beschadigingen aangebracht aan een geparkeerde auto op de Koning Boudewijnlaan in Genk. De man is ter plaatse gearresteerd. Rond 20.45 uur ontving de politie meerdere oproepen van buurtbewoners. Een man sloeg de ruiten en lichten van een geparkeerd voertuig stuk met een autokrik. Op het ogenblik dat een patrouille ter plaatse kwam, was de man nog steeds bezig met zijn vernielingen. Hij zou deze gepleegd hebben naar aanleiding van een aanslepende ruzie. De politie nam de dertiger voor verhoor mee naar het commissariaat. Na een nacht in de cel werd hij in het commissariaat voorgeleid bij de parketmagistraat. Het parket heeft een voorstel tot strafbemiddeling geformuleerd. De man is in vrijheid gesteld. (MMM)