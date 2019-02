Agenten ontdekken negen damherten vastgebonden op aanhangwagen MMM

26 februari 2019

18u01 0 Genk Tijdens een verkeerscontrole op de Europalaan in Genk hebben agenten vanmiddag negen damherten ontdekt. Ze werden in beslag genomen.

De dieren zaten vastgebonden bij elkaar op een aanhangwagen. De eigenaar werd verhoord en er werd een pv opgesteld.

De herten werden nadien overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen waar ze worden verzorgd. Twee van hen zouden gewond zijn. De dieren zijn één jaar oud. Waar ze vandaan komen of wat hun eindbestemming was, is nog niet duidelijk.