Afghaan (26) verkracht bejaarde dame ASIELZOEKER OOK GENOEMD IN ANDERE VERKRACHTINGSZAAK MARCO MARIOTTI

20 april 2018

02u56 0 Genk Een 26-jarige Afghaan heeft zondagavond een vrouw misbruikt in het buitenverblijf van Sint-Oda in Achel. De 77-jarige dame met een beperking liep daarbij verwondingen op. De dader ontkent alles, maar wordt ook genoemd in een andere verkrachtingszaak in Genk.

De verdachte - die vlak bij het centrum aan de Haag in Achel woont - sloop zondag ongezien het gebouw binnen en ging recht naar een van de kamers. Pas later merkte het personeel hem op elders in het gebouw. Hij werd er tegengehouden, waarna de politie werd gebeld.





Al snel bleek een 77-jarige bewoonster te zijn aangerand. De politie snelde ter plaatse en arresteerde de man. Uit de vaststellingen van de wetsdokter bleek dat de dame verkracht was én dat ze inwendige verwondingen opliep. De bejaarde vrouw verblijft al jaren in het centrum, heeft mentale beperkingen, maar slaagde er toch in om met gebaren uit te leggen wat er gebeurd was. De onderzoeksrechter liet de verdachte aanhouden.





De directie van het centrum spreekt over een zeer spijtige zaak en doet er alles aan om de veiligheid te garanderen. "Maar het is een open centrum, bedoeld om familie en kennissen probleemloos op bezoek te laten komen. De sfeer is hier al jaren heel goed. Nooit eerder maakten we dit mee, we zijn geschokt." De directie liet intussen extra personeel inzetten om het slachtoffer te begeleiden.





De dader in kwestie verblijft al enkele jaren in ons land, en wandelde elke dag langs het centrum. Al drie keer vroeg hij asiel aan in ons land, maar telkens werd dat geweigerd. Momenteel had hij nog één aanvraag lopen, maar dat zal na deze feiten wellicht worden afgewezen.





Verkrachting in Genk

Intussen blijkt dat hij ook verdacht wordt in een verkrachtingszaak in het Genkse in augustus. Daar bleek een meisje te zijn verkracht. De DNA-stalen worden vergeleken, maar zelf ontkent hij enige betrokkenheid. Ook over de verkrachting in Hamont ontkent hij de feiten. "Mijn cliënt geeft toe dat hij er aanwezig was, maar hij ontkent dat hij de dame in kwestie lastig viel", zegt advocate Vanessa Penninger. "Vandaag verschijnt hij voor de raadkamer."